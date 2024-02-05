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Çanakkale'de Kök Hücre Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kök hücre dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin kök hücre kitlerini fahiş fiyatlarla sattığı tespit edildi.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kök hücre dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, kök hücre uygulamalarında kullanılan ve piyasa değeri 200 TL olan kitleri 20 bin ile 100 bin TL arasında satan şüphelilere yönelik harekete geçti. Polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören yaklaşık 60 hastaya, piyasadan 200 liraya temin edilen kök hücre uygulamasında kullanılan kitlerin fahiş fiyatlarla satıldığı tespit edildi.

Operasyon çerçevesinde H.Y.E. ve T.K. isimli doktorlar ile medikal firma sahibi Ö.Ç. ve firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı. Emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., B.C.T. ve Y.C.İ. 'dolandırıcılık' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçlarından tutuklanırken, Prof. Dr. H.Y.E. ile Doç. Dr. T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Dolandırıcılık Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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