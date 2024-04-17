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Çanakkale'de 14'ü çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 14'ü çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 14'ü çocuk 29 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içindeki 14'ü çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Göçmen Çocuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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