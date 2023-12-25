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Çanakkale'de 128 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botları 'TCSG-905' ve 'KB-20' tarafından durdurulan lastik botlar içinde 128 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Çanakkale Sahil Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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