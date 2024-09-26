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Bursa'nın Enginar Çiftçisine İstanbul'da Saldırı

Bursa'nın Enginar Çiftçisine İstanbul'da Saldırı
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Bursa'da enginar üreticisi Ergün Yılmaz, iş görüşmesi amacıyla gittiği İstanbul'da toptancıların adamları tarafından darp edildi. Yılmaz, daha önceki ticaretlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle baskı gördüğünü ifade etti ve şikayetçi oldu.

Bursa'nın dünyaya ün salan enginarını üreten çiftçi Ergün Yılmaz, iş görüşmesi için davet edildiği İstanbul'da toptancının adamları tarafından bir kafede feci şekilde darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bursalı çiftçi Ergün Yılmaz, "Daha önce ticaret yaptık. Fiyatı öldürüyorlar. Peşin aldığım ücret karşılığında verdiğim senedi ticaretimiz bitmesine rağmen iade etmediler. Bana yeniden çalışmak, sözleşme ve senet imzalamak için zor kullandılar. Kabul etmeyince feci şekilde darp edildim. Şikayetçiyim" dedi.

Bursa'da çiftçilik ile uğraşan Ergün Yılmaz iş görüşmesi için İstanbul Maltepe'ye gitti. Daha önce enginar ticareti yaptığı toptancı ve adamları bu yıl da uygun fiyattan ürün almak istediklerini söylediler. Ergün Yılmaz ise daha önce yaptıkları ticaretten dolayı toptancının elindeki senedi geri istedi. Senedi vermediklerini iddia eden Yılmaz, "Yeniden mal istediler. Bana zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Hatta kaçırmaya da kalkıştılar. Bunların hiç birisini kabul etmeyince da 8-9 kişi saldırıp bana ve arkadaşıma zarar verdiler. Şikayetçi oldum" dedi.

Kafedeki insanlar sayesinde canını zor kurtardığını anlatan Ergün Yılmaz, "Bu kişiler hakkında savcılığın gereğini yapmasını istiyorum. İstanbul'un göbeğinde onlarca kişinin önünde saldırıya uğradım. Kaçırmak istediler. Tehdit ettiler. En sonunda tehditlere boyun eğmediğim için çok sayıda kişi bana ve arkadaşıma saldırdı" ifadelerini kullandı.

Olay anında Ergün Yılmaz'ın yanında olan ve darp edilen Hüseyin Büyükdağ ise, "Ben ve Ergün bizi çağırdıkları kafeye gittik. Toptancının adamları yanımıza gelir gelmez önümüze senet attılar ve 'Bu senedi imzalayacaksın' dediler. Ergün de, 'Abi ben niye senet imzalıyorum. Bizim size borcumuz yok, olmadığına dair sözleşmemiz de var' dedi. Ben de onlara karşı 'Bu ülkede kanun var, eğer borcumuz varsa yasal yollarla çözelim' dedim. Sen git dediler bana, ben de gitmiyorum dedim. Bu ülkede kanun, nizam var. Senin bu adamdan alacağın varsa mahkemeye ver dedim. Ergün'e kalk gidelim dedim. Biz kalkınca birisi bana arkadan vurdu. Olayın sıcaklığıyla hissetmedim. O sırada herkes Ergün'e vurmaya başladı. Ergün'ü feci şekilde darp ettiler" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, çiftçi Ergün Yılmaz, İstanbul'da bu kişilere asla ürün vermeyeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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