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"Bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık... Camiye girip hırsızlık yaptılar

3. Sayfa Haberleri

'Bu kadarına da pes' dedirten hırsızlık... Camiye girip hırsızlık yaptılar

Bursa'da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs camiye girerek hırsızlık yaptı. Camiden monitör olarak kullanılan LCD televizyonu çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde hırsızlık şüphelisi 2 şahıs camiye girdi. Bir süre camide ne çalabileceklerine bakan şüpheliler güvenlik kameralarının izlenilmesi için kullanılan televizyonu çalarak kayıplara karıştılar.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami Dernek Başkanı Mustafa Emir ise bu durumdan mağdur olduklarını ve hırsızların biran önce yakalanmalarını istiyor.

(Ahmet Berke Erdal - Hakan Gönül - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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