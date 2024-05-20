Bursa'da uyuyan sürücü trafik kazası yaptı

Bursa'nın Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücünün yaralandığı kazada kamyonet ise ağaç dalları itfaiye tarafından kesilerek bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kastamonu'dan yola çıkıp Bursa'ya gitmek isteyen Yusuf Demirci (42) idaresindeki 37 ABF 214 plakalı kamyonet, Orhangazi'ye bağlı Üreğil altı mevkiinde kontrolden çıktı.

Yaklaşık 70 metre yol dışında sürüklenen kamyonet yol kenarında bulunan bir incir ağacına çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Demirci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Demirci ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Aracı çıkarmak için ağaç dalları kesildi

Öte yandan, ağaca çarpan ve ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin ağaç dallarını kesmesi sonrasında bulunduğu yerden çıkarılabildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA