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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Yakalandı

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Bursa Osmangazi ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin, tabanca ve tüfek gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şahsa operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 253,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 21 adet kartuş ele geçirildi. Öte yandan, yakalanan şüphelilerden H.Ö. isimli şahsın 1 yıl 8 ay, R.P. adlı şahsın 4 yıl 7 ay olmak üzere kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan Y.K., H.A., ve M.S. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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