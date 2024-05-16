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Bursa'da takla atan tır yolu trafiği kapattı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kaza sonucu takla atan bir tır, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kaza sonrasında polis önlem aldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde takla atan tır, yolu trafiği kapattı.

Kaza, Bursa - İstanbul yolu Gemlik Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Ergün idaresindeki 47 KJ 952 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrasında yol tamamen trafiğe kapanırken, polis yolda önlem aldı. Bursa yönünden gelen araçları Hisar Mahallesi'ne yönlendirildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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