Bursa'da Sürücü Atları Kasalı Aracının Arkasına Bağlayıp Koşturdu
Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.
Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.
Olay Bursa-Yenişehir Yolu'nda meydana geldi. Kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı. Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu. O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. - BURSA