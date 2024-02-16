Bursa'da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. O anları gören vatandaşlar otobüsün nasıl hareket ettiğini idrak edemezken, bazıları ise o anları kayda aldı. - BURSA