Otomobil alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Otomobil alev alev yandı İstanbul-Bursa-İzmir otobanında seyir halinde giden bir otomobil alev alev yandı.

İSTANBUL (İHA) - Otomobil alev alev yandı

BURSA - İstanbul-Bursa- İzmir otobanında seyir halinde giden bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu üzeri İznik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title