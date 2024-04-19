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Bursa'da Jandarma Uygulaması: 25 Kişi Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kentin kırsal bölgelerinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güveni için kentin kırsal bölgelerinde uygulama yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl jandarma Komutanlığı, kentin kırsal alanlarında vatandaşların huzur ve güveni için denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde 5 bine yakın kişi sorgulanırken, aralarında çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı. Öte yandan bazı şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ekipler trafik canavarlarına da izin vermedi. 2 bine yakın aracı inceleyen ekipler, trafiği tehlikeye atan 72 araç sürücüsüne toplamda 233 bin lira idari ceza kesip, 24 aracı ise trafikten men etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bursa Güvenlik Uyuşturucu Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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