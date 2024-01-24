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Bursa'da FETÖ üyesi mutfak dolabından çıktı

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Bursa'da yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, mutfak dolabının içinden çıktı. FETÖ'cü dolap faresinin yakalanma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, mutfak dolabının içinden çıktı. FETÖ'cü dolap faresinin yakalanma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs merkez Nilüfer ilçesinde tespit edilen adresinde yapılan aramada mutfak dolabının içerisinde saklanır vaziyette iken yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Bursa Güvenlik Ceza Terör Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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