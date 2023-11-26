Bursa'nın İznik ilçesinde bir fırından sadaka kutusu çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da Bir Fırından Sadaka Kutusu Çalındı, Hırsız Güvenlik Kamerasına Takıldı

Bursa'da bir fırından sadaka kutusunu çalıp kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerasına takıldı. Hırsızlık anı anbean kameraya yansırken, polis şüpheliyi adım adım takip ederek yakaladı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Bir şüpheli girdiği fırında kasanın önündeki sadaka kutusuna göz dikti. Otomatik kapıdan içeri giren hırsız etrafta kimsenin olmadığını görünce sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı. Çalışanların ihbarı üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin E.P (30) olduğunu tespit etti. İlçede aynı gecede 5 iş yeri soyduğu tespit edilen E.P polis ekiplerince yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ederken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA