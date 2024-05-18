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Bursa'da başıboş at arabası şehir merkezinde tur atarken sürücüler şaşkına döndü

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde başıboş seyreden at arabası, şehir merkezinde tur atarken diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Olayın ardından at arabası ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa'da başıboş at arabası şehir merkezinde tur atarken o anlar şaşıran sürücüler tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde kaydedildi. Trafikte başıboş seyreden at arabasını gören diğer sürücüler şaştı kaldı. Bir süre sahipsiz seyreden at arabası daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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