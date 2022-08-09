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Bursa 3. sayfa: Bursa'da 8 gündür aranan kişi ölü bulundu

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Bursa 3. sayfa: Bursa'da 8 gündür aranan kişi ölü bulundu

Bursa 3. sayfa haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan kişi, arama çalışmalarının ardından derenin içinde ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan kişi, arama çalışmalarının ardından derenin içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Özgüneş (29), 8 gün önce evinden çıktı ve o günden beri kendisinden bir daha haber alınamadı. Özgüneş'in yakınları, yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, NAK, AKUT, İNDAK, Bursa, İnegöl olmak üzere 100 kişilik ekip ve ayrıca termal dron ve iz takip köpeği de arama çalışmalarına katıldı. Bugün sabah saatlerinde Bahçekaya mevkiinde Özgüneş'e ait motosikletin bulunması üzerine arama-kurtarma ekipleri o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıp genç derede ölü olarak bulundu

Arama çalışmalarının ardından Hikmet Özgüneş'in cesedi derenin içinde bulundu. Özgüneş'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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