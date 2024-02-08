Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Konusunda Uyarıda Bulundu

Burhaniye ilçesinde, vatandaşın huzuru için yoğun bir çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda yaygınlaşan İletişim Yoluyla Dolandırıcılık konusunda da uyardı. Bu güne kadar Cumhuriyet Meydanı ve Caddelerde vatandaşları uyaran ekipler, bu defada cami çıkışlarında uyarı yazıları dağıttı.

Kocacamide namazdan çıkan vatandaşlara, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık ile ilgili bilgi notları dağıtan polisler, vatandaşları aydınlattı. Dağıtılan ilgi notlarında, "Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında, şüpheliler, gelişen teknolojik imkanları kullanarak, mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtmaktadırlar. Bu kişiler, bir takım gerçek dışı vaatlerle kurgu olaylar inşa edip, vatandaşlarımızın iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırmaktadırlar" ifadelerine yer verildi. Uyarıların başka yerlerde de devam edeceği açıklanırken, polisin çalışmaları takdir topladı. Telefon dolandırıcılığı olaylarını çok duyduklarını anlatan Ramazan Şevik, "Polislerin böyle bir uyarı yapması çok güzel bir şey. Zaman zaman telefonlarımıza da böyle uyarılar gelmektedir. Çalışmalara katılan polislerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR