Burdur'da yola atlayan yaya tereddüt edince motosiklet böyle çarptı

Motosiklet çarpmasın diye zıplarken bir an da kendini yerde buldu

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntüde yola çıkan yayanın tereddüt ettiği için kazanın meydana geldiği motosşkletin yayaya an be an çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmek için yola inen Adem S.'ye B.T. idaresindeki 10 AIG 858 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B.T. motosikletten düşerek bacağından yaralanırken, Adem S. de kafasından ve burnundan yara aldı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında yolun karşısına geçmek isteyen Adem S.'nin tereddüt edip son anda yola fırlaması sonucu motosikletlinin duramayarak çarptığı görüldü. Motosikletin önünde son bir hamle yapıp zıplayan Adem S.'nin ise motosikletin çarpması sonucu havada takla atıp yüz üstü yere düştüğü görüldü.