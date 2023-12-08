Burdur'da Kavşakta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atilla Caddesi'nden Armağan İlci Caddesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. (45) idaresindeki 15 NB 350 plakalı otomobil ile 39023 Sokak istikametine seyir halinde olan Sefa Ö. (20) idaresindeki 07 BCH 962 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Sefa Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar A.(47) ve Ayşenur K.(20) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR