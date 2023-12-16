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Burdur'da Husumet Tartışması Kanlı Bitti

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı.

Olay gece saat 01.00 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Çınar Mahallesi Isparta Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre önceden aralarında husumet bulunan M.S.(21) ile B.G.(19), İ.E.G.(17) ve İ.Ş.(24) cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S. baş, göğüs ve kol bölgelerinden bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ambulansla Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane polisi tarafından alınan ilk ifadesinde olayı anlatarak şikayetçi olduğu beyan eden M.S.'nin şikayetinin ardından ekipler tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ağlasun Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından M.S. hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan bıçaklama olayına karışan B.G., İ.E.G., İ.Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Ağlasun Burdur Çınar Haberler

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