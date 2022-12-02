Bulgaristan'ın geri ittiği 1 göçmen donarak öldü, donmak üzere olan 1 göçmen hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden 1'i sınır hattında donarak hayatını kaybederken, donmak üzere olan 1 göçmen hastaneye kaldırıldı. Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden 1'i sınır hattında donarak hayatını kaybederken, donmak üzere olan 1 göçmen hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin Bulgaristan sınırında yine bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlığın sınırda donduğu yürekleri sızlatan olay, Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü'nde yaşandı. Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü bölgede, Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden 1'i donarak hayatını kaybetti. Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bulgaristan Lalapaşa Türkiye Edirne 3. Sayfa Haberler

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