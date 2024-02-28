Boluspor Altyapı Tesislerinde Yangın Çıktı
Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, elektrik tesisatından kaynaklı olarak çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay sonucunda odada maddi hasar meydana geldi.
Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Olay, Karaçayır Mahallesi'nde Murat Canbaş Caddesinde bulunan Boluspor Yılmaz Becikoğlu Altyapı Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı tesislerin üst katında altyapı oyuncularının kaldığı odada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Tesislerde kalan oyuncular dışarıya tahliye edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangın sebebiyle odada maddi hasar meydana geldi. - BOLU