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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce'deki orman parklarını denetledi

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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Düzce'de faaliyet gösteren orman parklarının mevzuata uygunluğunu denetledi. Denetimlerde eksiklikler tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince Düzce'de faaliyet gösteren orman parkları denetlendi.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız başkanlığında gerçekleşen denetimlere Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Seyfettin Kiniş, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan ve işletme şefleri katıldı. Yapılan kontrollerde işletmecilerin orman parklarındaki yatırımlarının mevzuata ve sözleşmelere uygunluğu, orman parklarında her türlü yapı ve tesisler ile hizmet ve faaliyetlerin Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yapılıp yapılmadığı, orman parklarının yönetimi, işletmesi ve ek yapı tesisleri gibi hususların ilgili tebliğe uygun olup olmadığı denetlendi.

Yapılan kontroller sonrasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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