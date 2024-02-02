Bitlis Emniyet Müdürlüğü Uyuma ve NARVAS Projelerini Tanıtıyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce Uyuma uygulaması ve uyuşturucuda yeni uygulama Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projesi vatandaşlara tanıtılıyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Uyuma' adlı uygulama programını vatandaşlara tanıtıyor. Bu program sayesinde uyuşturucu ticareti ile daha aktif mücadele edileceği vurgulandı.

Uyuşturucu ile mücadelede teknoloji ile birlikte yeni yöntemlere başvuran narkotik ekipleri İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu, vatandaş odaklı 'Uyuma' programı ile narkotik suçlarla mücadele ediyor. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde narkotik ekipleri tarafından uygulama hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Uygulama ile ihbarlar hızlı bir şekilde alınıp değerlendiriliyor. Ayrıca 'NARVAS' adlı yapay zeka programı ile de lokasyonlar belirlenerek, hangi bölgede uyuşturucu trafiği var, hangi sıklıkla gerçekleştiği ve hangi maddelerin satıldığına yönelik analizler yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek, uyuşturucu ile mücadelenin 7 gün 24 saat devam ettiğini belirterek, uygulamaya konulan ve her türlü cep telefonlarına kolayca indirilebilecek programla yapılan ihbarlar sayesinde, uyuşturucu ile daha etkin bir şekilde mücadele yürüteceklerini söyledi. Günçiçek, "Bitlis'te uyuşturucu madde ticaretine karşı 24 saat esası ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi yürütürken teknolojik imkanlardan da faydalanmaya çalışıyoruz. Bu uygulamalardan birisi de 'Uyuma' adlı aplikasyondur. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde üretilen vatandaşların bizlere çok rahat ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir programdır. Uyuşturucu madde ticaretini, trafiğini gören bir vatandaşımız bu program sayesinde bize anında saniyeler içinde ihbarda bulunabilecektir. Bu programı telefonların sanal mağazasından indirdiğinde ilk girişlerinde sadece teyit amaçlı telefon numarası istenecek, daha sonraki aşamalarda herhangi bir şekilde ihbar eden şahsın kimliği istenmeyecek, diğer bilgileri üçüncü kişilere paylaşılmayacaktır. Tamamen gizliliğe önem veren bir program, bu bilgiler sadece bizdedir. Buradaki amaç vatandaşlarımızın uyuşturucu madde ticaretini en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine iletmesidir. Telefonlarınızın konumu açık olduğu zaman vatandaşlarımız tuşuna bastığında sadece bir soru gelecek yanlışlıkla bastığımızı gösterip göstermemek için 'evet' şeklinde bastığında bizim sistemimize giriyor ve ekiplerimiz hızlı bir şekilde olaya müdahale edecektir. Çok kullanışlı ve çok faydalı olan uygulamanın tüm vatandaşların kullanması için ekiplerimiz sahada tanıtımlar yapmaktadır" dedi.

Uyuşturucu madde ticaretinin toplumun önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu da belirten Günçiçek, "Vatandaşlarımızın desteği olmadan bizim mücadelemiz sekteye uğramaktadır. Vatandaşlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Diğer bahsetmek istediğim program ise 'NARVAS'tır. Bu program bize gelen ihbarları analize dayalı bir şekilde inceleme fırsatı veriyor. Bu bizim yapay zeka programımızdır. İllerimiz, ilçelerimiz, sokaklarımız, mahalle ve caddelerimizden gelen ihbarları, orada yapılan operasyonları, ele geçirilen işte uyuşturucu madde miktarlarını, uyuşturucu madde satışlarını, yakalananları, bunları NARVAS programı üzerinde analize dayalı bir şekilde inceliyoruz. Nerelere ağırlık vermemiz lazım, nerelerde tedbir almamız lazım, uyuşturucu madde ticareti hangi saatlerde, nerede çok yapılıyor, hangi bölgelerde, hangi sokaklarda oluyor? Biz bu sistem üzerinden analizler yaparak doğru stratejileri uygulamaya koyuyoruz. Bu bize mücadelede güç katıyor" diye konuştu.

Günçiçek, uygulamayı vatandaşlara tanıtmak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini de hatırlatarak, "Şube personelleri olarak vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ekip arkadaşlarımız uygulamayı vatandaşların cep telefonlarına indirerek bilgilendirmeler yapıyor. Ayrıca, kurumlarda çeşitli eğitimler, toplantılar yapıyoruz. Bu alanda kamu kuruluşları çalışanları, öğretmenler, okullardaki görevliler, güvenlik görevleri, minibüs ve otobüs şoförleri, muhtarlar, aileler, özellikle annelere eğitimler veriyoruz. Bu programı kullanmaya başladıktan sonra daha hızlı müdahale ediyoruz. Uyuşturucu ticaretine hemen müdahale etme imkanımız oluyor ve daha kararlı, cesaretli çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın bu programı aktif şekilde kullanmasını öneriyoruz. Uyuşturucu ile birlikte mücadele edelim" şeklinde konuştu. - BİTLİS