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Bir günlüğüne ünlü olsanız kim olmak isterdiniz? Üsküdar halkı cevapladı

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Haberler.com ekibinin Üsküdar'da yaptığı sokak röportajında, halka 'Bir günlüğüne ünlü biri olsaydınız kim olmak isterdiniz?' sorusu yöneltildi. Cevaplarda Kenan İmirzalıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş gibi isimler öne çıktı. Spor dünyasından Cristiano Ronaldo ve Edin Dzeko, sanat dünyasından ise Tuncel Kurtiz ve Kadir İnanır halkın tercihleri arasındaydı. Halk, tercihlerini kişilik özellikleri, dürüstlük ve sanatsal yeteneklere dayandırdı.

Bu hafta Sokak Röportajları serisinde Üsküdar halkına, bir günlüğüne ünlü biri olsaydınız kim olmak isterdiniz? sorusunu sorduk.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖNE ÇIKTI

Üsküdar sokaklarında gerçekleştirilen röportajlarda halk, "Bir günlüğüne ünlü biri olsaydınız kim olmak isterdiniz, neden?" sorusuna samimi yanıtlar verdi. Pek çok kişi, Kenan İmirzalıoğlu'nu öne çıkararak boyu, karizması ve oyunculuğuyla dikkat çektiğini belirtti. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş da dürüstlükleri ve ülkeye kattıklarıyla halkın ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.

Bir günlüğüne ünlü olsanız kim olmak isterdiniz? Üsküdar halkı cevapladı

SPOR DÜNYASINDAN RONALDO VE EDİN DZEKO BEĞENİLDİ

Ünlü olmak isteyenler arasında sporcular da öne çıktı. Bir vatandaş Cristiano Ronaldo olmak istediğini belirtirken, karakteri ve çalışkanlığına hayran olduğunu ifade etti. Bir başka kişi ise Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'yu tercih etti, futbolcunun kişiliğini ve hayatını beğendiğini söyledi.

Bir günlüğüne ünlü olsanız kim olmak isterdiniz? Üsküdar halkı cevapladı

SANAT DÜNYASININ VAZGEÇİLMEZ İSİMLERİ: TUNCEL KURTİZ VE KADİR İNANIR

Üsküdar halkı, Tuncel Kurtiz ve Kadir İnanır gibi Türk sinemasının efsane isimlerini de anmayı unutmadı. Kurtiz'in sanatçı kişiliği, şiir okuma yeteneği ve derin oyunculuğu, halkın gözünde önemli bir yer tutarken; Kadir İnanır'ın doğruluğu ve dürüstlüğü de halk tarafından takdirle karşılandı.

Bir günlüğüne ünlü olsanız kim olmak isterdiniz? Üsküdar halkı cevapladı
Kaynak: Haberler.com / Musa Kara - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

ne olursa olsun halkını saygılı birleştirici kendinin yakınlarının değil halkının menfaatlerini düşünen halkın parasını israftan kaçınan mütevazi biri olarak mütevazi yerlerde yaşayan fırıldak gibi bugün dediğinin yarın tersini yapmayan ülkesini muasır medeniyetler seviyesine taşıyan Atatürk gibi biri olmak isterdim

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