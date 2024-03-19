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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine acı haber

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine acı haber verildi. Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı. 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine acı haber verildi, dedesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Şehit olan askerin Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi olduğu açıklandı. Şehidin haberi Bingöl'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin dede evine Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililer giderek başsağlığı dileklerini iletti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Teğmen Terör 3.Sayfa Haberler

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