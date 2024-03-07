Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonet elektrik direğine çarptı, 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AAB 640 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL