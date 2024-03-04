Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Lise Öğrencilerine Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Verdi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, kent merkezindeki lise öğrencilerine siber suçlarla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, yasa dışı bahis ve siber zorbalık konuları hakkında bilgi verildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, kent merkezindeki lise öğrencilerine siber suçlarla mücadele eğitimi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verdi. Eğitimde siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, yasa dışı bahis ve siber zorbalık konuları hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından öğrencilerine broşürler dağıtıldı. Ekipler, eğitimlerin devam edeceğini bildirdi. - BİNGÖL