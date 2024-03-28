Bingöl-Elazığ Karayolu'nda Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl- Elazığ Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AC 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan ve sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga taşınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL