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Bingöl'de Polis Ekipleri Dolandırıcılığı Önledi

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmaları sayesinde 2 vatandaşın dolandırılmasını engelledi. Dolandırıcılar, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyordu. Toplamda 355 bin TL maddi zararın önüne geçildi.

Bingöl'de polis ekipleri, dikkati sayesinde 2 vatandaşın dolandırılmasına engel oldu.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimizce, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla, ilimiz banka ve kuyumcuların yoğun olarak faaliyet gösterdiği yerlerde yapılan özverili saha çalışmalarında, banka içerisinde telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve adınız FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştı şeklinde ifadeler kullanan şahıslar tarafından dolandırılmak üzere olan 2 vatandaşımızın toplamda 355 bin TL maddi zarara uğraması engellenmiştir. Konu ile ilgili gerekli tahkikat yürütülmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Dolandırıcılık Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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