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Bingöl'de otomobil ve minibüs çarpışması: 9 kişi yaralandı

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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ve minibüs çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Bingöl'de otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Genç karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralan 9 kişi kontrol amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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