Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem 3. Sayfa Haberleri Merkez üssü Bingöl'ünde Genç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bingöl'ünde Genç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.59'da merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bingöl Deprem 3. Sayfa Haberler

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