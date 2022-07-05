Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelince, 2 farklı noktada araziye gizlenmiş 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelince, 2 farklı noktada araziye gizlenmiş 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen Eren Abluka-9 operasyonu çerçevesinde 2 farklı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 3 çuval içerisinde 30 kilo 840 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Bingöl 3. Sayfa Haberler

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