Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 30 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelince, 2 farklı noktada araziye gizlenmiş 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelince, 2 farklı noktada araziye gizlenmiş 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen Eren Abluka-9 operasyonu çerçevesinde 2 farklı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 3 çuval içerisinde 30 kilo 840 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bingöl 3. Sayfa Haberler

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