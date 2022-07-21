Bingöl 3. sayfa: Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi Bingöl haberlerine göre Eskişehir'deki kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kız memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Eskişehir'deki kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kız memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Eskişehir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buse Nur Bulut'un cenazesi Samsun'a getirildi. Genç kız, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Hastanebaşı Camisi'nde bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bingöl 3. sayfa: Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.