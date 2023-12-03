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Bilecik'te fren yerine gaza basan sürücü trafik kazasına neden oldu

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Bilecik'te bir sürücü fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te bir sürücü fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesinde yaşanan kazada, F.Ö.'nün idaresindeki 11 EP 737 plakalı otomobil, iddialara göre sürücünün fren yerine gaza basmacı sonucu önünde park halindeki 07 AZE 517 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç önündeki park halindeki 11 AR 644 plakalı otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden F.Ö.'nün kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak demir parmakları devirdikten sonra yaklaşık 15 metre aşağıya şarampole uçtu. Yaşanan kazada araç, ağaçlarda takılı kalırken sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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