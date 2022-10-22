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Bıçaklanan Rus genç ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bıçaklanan Rus genç ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada Rus uyruklu genç bıçakla ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada Rus uyruklu genç bıçakla ağır yaralandı.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rus uyruklu Bashır Alıgadzhıev ile H.D.S. (19) arasında öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.D.S., yanında bulunan bıçakla Rus uyruklu genci sırt bölgesinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bashır Alıgadzhıev Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alıgadzhıev'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan H.D.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan H.D.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmutlar Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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