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Beyşehir'de Balık Satış Yerleri Denetlendi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satış yerleri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan balık satış yerleri denetime tabi tutuldu. Su ürünleri kontrol ekiplerince yürütülen denetimlerde, iş yerlerindeki menşei belge kontrolü gerçekleştirilirken, tezgahlarda satışa sunulan aralarında deniz ürünü olan balıkların da uygun ölçülerde olup olmadığı kontrol edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin tek yolunun kurallara uymaktan geçtiği hatırlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beyşehir Konya Balıkçılık Tarım 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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