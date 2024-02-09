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Beylikdüzü'nde Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti

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Beylikdüzü'nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne, metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs şoföre çarpmıştı. Olay sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne, metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs şoföre çarpmıştı. Olay sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Haramidere mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs Haramidere'de arızalanmıştı. Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman'a karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarpmıştı. Kaza'da Eyüp Maytalman yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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