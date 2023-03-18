Beyin kanaması geçiren doktor hayatını kaybetti

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bülent Çepni(61), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

14 Şubat tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonrasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Dr. Bülent Çepni tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faysal Çadır tarafından yapılan açıklamada, "Yaşamı, çalışmak ve mücadele etmekle geçen Dr. Bülent Çepni, 15 Eylül 1962 tarihinde Rize'nin İkizdere ilçesinin Dereköy köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. OMÜ Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Samsun Devlet Hastanesi Acil Servisinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra 1999 yılında İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde kadın doğum ihtisasını tamamladı. Sırasıyla Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi, Konya Ereğli Devlet Hastanesi, Giresun Devlet Hastanesi'nde ve Samsun Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaptı. 10 yılı aşkın süredir de Bafra Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktaydı. Samsun Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan sevgili meslektaşımız, arkadaşımız Dr. Bülent Çepni'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Dr. Bülent Çepni'nin cenazesi 19 Mart Pazar günü Samsun Büyük Cami'de kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında defnedilecek. - SAMSUN