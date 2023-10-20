Bergama'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
İzmir'in Bergama ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, otomobilden hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz çarşamba günü akşamı otomobilden hırsızlık ihbarı üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli S.D. (21) üzerinde uyuşturucu ve bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan S.D. emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.D. (21) hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa