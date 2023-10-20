Bergama'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz çarşamba günü akşamı otomobilden hırsızlık ihbarı üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli S.D. (21) üzerinde uyuşturucu ve bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan S.D. emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.D. (21) hırsızlık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR