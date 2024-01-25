Belen ilçesinde otomobil yangını söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobilin motor kısmında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Otomobilin ön kaputundan çıkan alevleri gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY