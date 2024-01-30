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Belen'deki konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi

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Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan konteyner kentte ikamet eden vatandaşlara yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent sakinlerine yangın eğimi verildi.

Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde kurulan konteyner kentte ikamet eden vatandaşlara yangın söndürme ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. İtfaiye ekipleri tarafında verilen eğitime vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi. Ekipler, vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak yangın eğitimi verdi. Eğitim sonrası itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlara el afişleri dağıtıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Belen İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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