Belen'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine; polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı otomobilde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY