Belediye otobüsü ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma otobüsünün hafif ticari araçlar çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A. idaresindeki 59 M 1531 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Otobüsü ile Y.Y. idaresindeki 59 DF 572 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, kaza da 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza alanına gelen polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.