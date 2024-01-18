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Belçika'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Tren Seferleri Askıya Alındı, Uçuşlarda Rötar Yaşandı

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Belçika'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tren seferleri durduruldu, uçuşlarda rötarlar yaşandı. Ülkenin güney kesimlerinde ulaşım ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandı. Hafta başına kadar devam etmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık değerlerinin yükseleceği ve yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Belçika'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, uçuşlarda rötar yaşandı.

Belçika'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Fransa üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle meteoroloji servisi ülkede alarm seviyesini sarıya yükseltti. Zorunlu durumlar dışında evlerinden çıkmamaları tavsiye edilen Belçikalılara trafikte dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle demiryolu seferleri durduruldu, çok sayıda okulda eğitime ara verilirken, üniversitelerde sınavlar ertelendi.

Ülkenin güney kesimlerinde etkili olan kar yağışı Liege kenti başta olmak üzere Namur ve Hainaut'ta ulaşım ve kamu hizmetlerinde kesintilere neden oldu. Ülkenin güneyindeki birçok alışveriş merkezi ve iş yeri kapandı. Karla kaplanan ana yollarda temizleme ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Kar yağışı birçok bölgede kesilirken, soğuk hava ve yoğun sisin etkili olduğu öğrenildi.

Brüksel'de saatlerce uçuş yapılmadı

Yoğun kar yağışı dolayısıyla başkent Brüksel'deki Zaventem Uluslararası Havaalanı'nda ise uçuşlar bir süre yapılamadı. Uçakların kalkış yapamaması ve 5 saati bulan rötarlar sebebiyle bazı yolcuların havaalanında beklediği, ardından uçuşların tekrar başladığı bildirildi.

Hafta başına kadar devam edecek

Belçika'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. Tekrar kar yağışının beklenmediği ülkede yeni haftanın başlamasıyla birlikte sıcaklık değerlerinin eksilerden 0-5 dereceye yükseleceği ve yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. - LIEGE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Belçika Brüksel Fransa Ulaşım Hava Durumu 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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