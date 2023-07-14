Bebek'teki ünlü restoranda taciz davasında karar

İSTANBUL - Bebek'te bulunan ünlü bir restoranda kadın çalışanını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan o dönemki restoran müdürü A.İ.'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, A.İ.'yi 'cinsel saldırı' suçundan eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığını da dikkate alarak neticeten 3 yıl hapis cezasına çarptırırken 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatına karar verdi.

Bebek'te bulunan ünlü bir restoranda R.D. isimli kadın çalışanını taciz ettiği iddiasıyla 'basit cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen o dönemki restoran müdürü A.İ.'nin davası karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki R.D.'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık A.İ.'de avukatıyla katıldı. Müşteki R.D.'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Müştekiyi yanıma çağırıp gönlünü almaya çalıştım"

Duruşmada savunma yapan sanık A.İ., söz konusu iş yerinde 14 senedir çalıştığını söyleyerek, "Müşteki yaklaşık 5-6 ay bizimle çalıştı. Olayın olduğunu iddia ettiği günden yaklaşık 1 ay öncesinden iş disiplinini aksattığı ve çalışma verimi düşük olduğu için uyarı alıyordu. Bir keresinde kendisinden servis yapılışına ilişkin bir sunum istedim. Bunu yanlış yapması üzerine kendisini basitçe ikaz ettim. 'Siz zaten beni sevmiyorsunuz' gibi bir tepki vermişti, şok olmuştum. Olay günü müştekinin mesai süresini uzatmıştım ancak müşteki görev yerinde asık suratlı bir şekilde durduğu için kısım amiri olarak şikayet olmaması için müştekiyi yanıma çağırıp gönlünü almaya çalıştım. O gün müştekiyle aramdan geçen olaylar bu kadardır" dedi.

"Müşteki işten çıkarılma korkusu yaşayarak böyle bir yola başvurmuş"

Sanık savunmasının devamında, daha sonra hakkında böyle bir şikayet olduğu için çok şaşırdığını belirterek, "ben şimdiye kadar pek çok kadın çalışanla çalıştım. Geriye doğru dönüp düşündüğümde, müştekinin bana husumet beslediğini anladım. Olayın gerçekleştiği iddia edilen yer müşteri tuvaletidir. Müşteri tuvaletinin önü kuyruktur ve çok kalabalıktır. Müştekiye cinsel eylemde bulunmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Benim itibarım, adım gitti. İftiralar nedeniyle işimden oldum. Suçu işlediğime ilişkin 1 tane somut delil yok. Müşteki işten çıkarılma korkusu yaşayarak böyle bir yola başvurmuş. Beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık A.İ., "Böyle bir olayın yaşanması mantıken ve fiziken mümkün değildir. Adalete güveniyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.İ.'yi 'cinsel saldırı' suçundan eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığını da dikkate alarak neticeten 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.