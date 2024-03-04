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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hatipoğlu, 'Şu an itibarıyla vücudunda belirli bir şey görünmüyor' dedi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hatipoğlu, "Şu an itibarıyla vücudunda belirli bir şey görünmüyor" dedi.

Vali Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, İl Başkanı Mustafa Homalar, şoförü ve koruması ile Reşadiye ilçemizde seyir halindeyken 15'inci kilometrede trafik kazası geçirdiler. Aracın yoldan çıkması ile meydana gelen tek taraflı kazada Sayın Genel Başkan ve yanındaki arkadaşlar yaralandılar. Genel durumları gayet iyi. Şu an için ileri tetkikler için Tokat Devlet Hastanemize getirilmiş durumdalar. Genel Başkan'a müdahale ediliyor. Diğer yaralılarımız da yoldalar, ulaşmak üzereler. İnşallah herhangi sorun olmaksızın bu süreci geçirirler. Ben Sayın Genel Başkan'a ve Büyük Birlik Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından merkeze intikal ettirildiler. Tetkikler burada devam ediyor. Şu an itibarıyla vücudunda belirli bir şey görünmüyor. Şu an görünen büyük bir sıkıntının olmadığı yönünde" ifadelerine yer verdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Destici Tokat Trafik Kazaları 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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