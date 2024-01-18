Üye Girişi
Haberler

Bayrampaşa'da Kız Arkadaşını Uzun Namlulu Silahla Vurarak Ağır Yaraladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bayrampaşa'da bir kişi, kız arkadaşını uzun namlulu silahla vücudunun 4 yerinden vurarak ağır yaraladı. Zanlı, sevgilisini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Bayrampaşa'da dehşet: Kız arkadaşını uzun namlulu silahla vurarak ağır yaraladı

Yoğun bakımda tedavisi devam edilen 24 yaşındaki kadının hayati tehlikesi devam ediyor

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir kişi, kız arkadaşını uzun namlulu silahla vücudunun 4 yerinden vurarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, polis ekiplerine verdiği ifadede sevgilisini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nazlı Elmas (24), erkek arkadaşı Eliz K.'nin çatı katındaki dairesine geldi. Eliz K. eline evde bulunan uzun namlulu silahı aldı. Eliz K.'nin elindeki uzun namlulu silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu çıkan 4 kurşun, genç kadının vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri, evde yaptıkları çalışmada olayda uzun namlulu silahı ele geçirdi. Eliz K. ise kısa sürede yakalandı.

Şakalaştıkları esnada vurduğunu iddia etti

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Eliz K., ifadesinde kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silah sesini duyan mahalle sakini Suriye Anar, "Ben evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi. Benim gördüklerim duyduklarım bundan ibaret" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayrampaşa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türk astronot Alper Gezeravcı hangi gezgene çıkıyor, Ay'a mı çıkıyor? 19 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak? 18 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir? Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Ümraniyespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta? Türk astronot CANLI İzleme linki! Alper Gezeravcı uzaya fırlatma hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title