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Batman'da seyir halindeki belediye yolcu otobüsü yandı

Batman'da seyir halindeki belediye yolcu otobüsü yandı

3. Sayfa Haberleri

Batman-Hasankeyf karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.

Batman- Hasankeyf karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü yandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman- Hasankeyf karayolu Akça köyü istikametinde, seyir halindeki 72 BA 562 plakalı belediye yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförü hemen kenara çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayın sabah saatlerinde olması ve içerisinde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi. Yanan otobüsün kapılarının kilitlendiği, şoförün ise camı kırarak otobüsten çıktığı öğrenildi. Alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasankeyf İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler

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