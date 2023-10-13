Batman'da Otobüste Tarihi Eser Operasyonu

Batman'da bir otobüste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 sikke, 3 demir para, 4 farklı boyutlarda heykel, küpe, yüzük, yuvarlak obje ve üzerinde farklı motifler bulunan tabak ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da Bismil polis uygulama noktasında durdurulan otobüste bir yolcunun valizinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Bismil uygulama noktasında durdurulan otobüste kimlik kontrolü yapıldı. Polis, şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin valizinde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 adet farklı boyutlarda sikke, 3 adet eski dönemlere ait demir para, 4 tane farklı boyutlarda heykel, 1 küpe, 1 yüzük, 1 yuvarlak obje, 1 tane üzerinde farklı motifler bulunan tabak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" suçu kapsamında adli işlem yapıldı, konu ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BATMAN